TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'a Slovak stoper! Manchester City karşısında dikkat çekti

Devre arası transfer döneminde Ernest Muci ve Al Musrati'yi kadrosuna katan Beşiktaş, sezon sonunda da kadrosunu güçlendirip gelecek yıl iddialı bir takım olmak istiyor. Siyah-beyazlı ekip transferde rotasını Danimarka'ya çevirdi. Kara Kartal, Manchester City karşısında dikkat çeken Kopenhag'ın yıldız ismi için harekete geçti. İşte detaylar... | Beşiktaş haberleri

Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 19.02.2024- 06:40