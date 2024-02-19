Beşiktaş'tan ayrılık açıklaması! Emirhan Delibaş...

Bu sezon istediği gidişatı bir türlü gerçekleştiremeyen Beşiktaş'tan flaş bir açıklama geldi. Siyah-beyazlı ekip, genç oyuncusu Emirhan Delibaş ile yolların ayrıldığını açıkladı. İşte detaylar... | Beşiktaş haberleri

Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 19.02.2024- 15:58 Güncelleme Tarihi: 19.02.2024- 16:10