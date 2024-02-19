Lisansı dondurulacaktı ama kabul etmedi! Nedeni ortaya çıktı
Beşiktaş'tan ayrılık açıklaması!
Euro, Dolar, Sterlin, Gram, Çeyrek, Yarım Altın Kaç TL?
💥Süper Loto sonuçları! (18 Şubat)
2
Aspor Keşfet
Son Dakika
Lisansı dondurulacaktı ama kabul etmedi! Nedeni ortaya çıktı Lisansı dondurulacaktı ama kabul etmedi! Nedeni ortaya çıktı 16:27
Beşiktaş'tan ayrılık açıklaması! Beşiktaş'tan ayrılık açıklaması! 15:58
Wanda Nara'dan Icardi paylaşımı! Wanda Nara'dan Icardi paylaşımı! 15:43
Transferde gerçek ortaya çıktı! Meğer Beşiktaş... Transferde gerçek ortaya çıktı! Meğer Beşiktaş... 15:31
F.Bahçe'de Szymanski seferberliği! Transfer... F.Bahçe'de Szymanski seferberliği! Transfer... 14:08
4 büyükler zarar etti! O listede ilk 10'a girdiler 4 büyükler zarar etti! O listede ilk 10'a girdiler 13:39
Daha Eski
Galatasaray - Antalyaspor maçı ne zaman? Galatasaray - Antalyaspor maçı ne zaman? 13:07
İstanbulspor - Beşiktaş maçı ne zaman? İstanbulspor - Beşiktaş maçı ne zaman? 13:05
Trabzonspor - Adana Demirspor maçı ne zaman? Trabzonspor - Adana Demirspor maçı ne zaman? 13:04
Fenerbahçe - Kasımpaşa maçı ne zaman? Fenerbahçe - Kasımpaşa maçı ne zaman? 13:03
İşte Fred'in son durumu! İşte Fred'in son durumu! 13:01
Beşiktaş maçının VAR'ı açıklandı! Beşiktaş maçının VAR'ı açıklandı! 12:30
SON DAKİKA