Bu sezon istediği gidişatı bir türlü gerçekleştiremeyen Beşiktaş'tan flaş bir açıklama geldi. Siyah-beyazlı ekip, genç oyuncusu Emirhan Delibaş ile yolların ayrıldığını açıkladı.
İŞTE BEŞİKTAŞ'IN AÇIKLAMASI:
Kulübümüzden Bilgilendirme Profesyonel futbolcu Emirhan Delibaş'la karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Emirhan Delibaş'a bundan sonraki kariyerinde başarılar diler, kamuoyunun bilgisine sunarız. Saygılarımızla. Beşiktaş JK pic.twitter.com/LQ8IfloMXr— Beşiktaş JK (@Besiktas) February 19, 2024