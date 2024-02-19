Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Ligin 26. haftasında Beşiktaş ile TÜMOSAN Konyaspor kozlarını paylaştı.

Mücadelenin ilk yarısı 0-0 beraberlikle sonuçlanırken siyah-beyazlı takımda ilginç bir istatistik ortaya çıktı. Fernando Santos Beşiktaş formasıyla çıktığı 7 maçın sadece 1'inde ilk yarıda gol bulabildi.

Bu mücadele ise Tüpraş Stadyumu'nda oynanan Trabzonspor maçı oldu ve 1-0 siyah-beyazlı takımın üstünlüğüyle sonuçlandı.

Beşiktaş'ın ilk 45 dakikada gol bulamadığı takımlar ise şöyle;

VavaCars Fatih Karagümrük, Siltaş Yapı Pendikspor, Yukatel Adana Demirspor, EMS Yapı Sivasspor, Mondihome Kayserispor ve TÜMOSAN Konyaspor.