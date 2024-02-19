Beşiktaş Kulübü, basketbol şube sorumlusu Umut Tahir Güneş ile yolların ayrıldığını duyurdu.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Basketbol Şube Sorumlumuz Sayın Umut Tahir Güneş'le karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Sayın Umut Tahir Güneş'e verdiği emekler için camiamız adına teşekkür ederiz." ifadeleri kullanıldı.
Kulübümüzden Bilgilendirme Basketbol Şube Sorumlumuz Sayın Umut Tahir Güneş'le karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Sayın Umut Tahir Güneş'e verdiği emekler için camiamız adına teşekkür ederiz. Saygılarımızla. Beşiktaş JK pic.twitter.com/pwl4e5X8If— Beşiktaş JK (@Besiktas) February 19, 2024