Trendyol Süper Lig'in 26. hafta maçında Beşiktaş sahasında Tümosan Konyaspor'u ağırlıyor. Ligde bu sene inişli çıkışlı grafik çizen siyah-beyazlılar taraftarı önünde rakibini mağlup edip çıkışa geçmek istiyor. Süper Lig'de 7 maçtır galip gelemeyen Tümosan Konyaspor, geçtiğimiz hafta sahasında MKE Ankaragücü'nü mağlup etmişti. Konya ekibi deplasmanda güçlü rakibini mağlup etmenin hesaplarını yapıyor. Bu maçı canlı olarak haberimizden takip edebilirsiniz.

Trendyol Süper Lig'in 26. hafta kapanış maçında Beşiktaş Tüpraş Stadyumu'nda Tümosan Konyaspor'u ağırlıyor. Geçtiğimiz hafta sahasında Trabzonspor'u mağlup eden Kara Kartal, taraftarı önünde Tümosan Konyaspor'u mağlup edip galibiyet serisi yakalamak istiyor.

Süper Lig'de 7 maçtır galip gelemeyen Tümosan Konyaspor, geçtiğimiz hafta sahasında MKE Ankaragücü'nü mağlup etmişti. Konya ekibi deplasmanda güçlü rakibini mağlup etmenin hesaplarını yapıyor.

Bu maçı canlı olarak haberimizden takip edebilirsiniz.

BEŞİKTAŞ - TÜMOSAN KONYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Beşiktaş - Tümosan Konyaspor maçı Pazartesi günü saat 20.00'de başladı. Karşılaşma beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.

46. RANDEVU

Beşiktaş ile Konyaspor bugün 46. defa karşı karşıya geliyor. Önceki 45 randevuda Kartal 25 galibiyet elde etti. Yeşil-beyazlılar ise sahadan 6 defa 3 puana uzandı. 14 müsabaka ise beraberlikle sonuçlandı. Beşiktaş 84 defa fileleri havalandırdı. Konyaspor'un 43 golü bulunuyor. İki takım arasında sezonun ilk devresindeki maçı 2-0 Kartal kazanmıştı.

BEŞİKTAŞ - TÜMOSAN KONYASPOR MAÇI 11'LER:

Beşiktaş: Mert, Onur, Necip, Colley, Masuaku, Al Musrati, Gedson, Muci, Rashica, Semih, Cenk

Tümosan Konyaspor: Slowik, Ahmet, Uğurcan, Damjanovic, Guilherme, Nzonzi, Soner, Cicaldau, Prip, Ethemi, Cikalleshi

FERNANDO SANTOS'TAN MUCI'YE VUR EMRİ!

Beşiktaş'ın yeni transferi Muci'ye, Portekizli Teknik Direktör Fernando Santos'tan yeni görev geldi. Fernando Santos, Konyaspor müsabakasında Muci'ye uzaktan şutlarla gol aramasını söyledi. Santos 23 yaşındaki futbolcunun şut yeteneklerinden faydalanmak için böyle bir karar aldı.

BEŞİKTAŞ'TA 5 EKSİK

Kartal'da Konyaspor karşılaşması öncesinde 5 futbolcu yok. Sözleşmesi dondurulan Amir Hadziahmetovic'in yanı sıra Alex-Oxlade Chamberlain, Tayfur Bingöl, Yakup Arda Kılıç ve Mustafa Erhan Hekimoğlu kadroda yer almadı.