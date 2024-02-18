TRANSFER HABERİ | Beşiktaş'tan sürpriz Joe Worrall kararı! Yönetim harekete geçiyor
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş'ta Tümosan Konyaspor maçının hazırlıkları tamamlandı. Siyah-beyazlılarda devre arasında kadroya katılan Joe Worrall için sürpriz bir karar alındı. Yönetim, İngiliz futbolcu için harekete geçmeye hazıralanıyor. İşte detaylar...
Trendyol Süper Lig'de bu sezon istediği istediği grafiği yakalayamayan Beşiktaş, ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirdi.
Önemli bonservis bedelleri ödeyerek kadrosuna flaş isimleri katan siyah-beyazlılar, stoper bölgesi için ise İngiltere Premier Lig ekiplerinden Nottingham Forest forması giyen Joe Worrall'ı seçti.
İngiliz futbolcu Beşiktaş formasıyla 2 karşılaşmada 91 dakika sahada kalırken gösterdiğği performansla teknik heyetten tam not aldı.
27 yaşındaki deneyimli savunmacı, Beşiktaş formasıyla 2 resmi maçta görev alırken toplamda 91 dakika sahada kaldı.
Beşiktaş taraftarının da güvenini kısa zamanda kazanmayı başaran Joe Worrall, teknik direktör Fernando Santos'tan geçer notu aldı. Fotomaç'ın haberine göre Beşiktaş yönetimi, yıldız futbolcunun bonservisini almak için önümüzdeki aylarda harekete geçecek.