TRANSFER HABERİ | Beşiktaş'tan sürpriz Joe Worrall kararı! Yönetim harekete geçiyor

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş'ta Tümosan Konyaspor maçının hazırlıkları tamamlandı. Siyah-beyazlılarda devre arasında kadroya katılan Joe Worrall için sürpriz bir karar alındı. Yönetim, İngiliz futbolcu için harekete geçmeye hazıralanıyor. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 18.02.2024- 09:51