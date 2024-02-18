SEZON SONU TEKLİF YAPMALARI BEKLENİYOR

Sabah'ın haberine göre; Bunun üzerine daha önce Demir Ege Tıknaz'ı da gözlemleyen Dortmund scoutları, ilgi ve odağını ağırlıklı olarak Semih Kılıçsoy'a çevirdi. 18 yaşındaki forvetin büyük potansiyel taşıdığını düşünen Nuri Şahin, scouting ve transfer komitesine "Dikkatle takip etmeliyiz, çok yetenekli ve yaşına göre de fiziksel olarak çok olgun bir oyuncu. Maçlarını izleyip, sezon sonuna kadar gözlemleyelim" dediği belirtildi.