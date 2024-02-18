Beşiktaş'ta son dönemde yaptığı çıkışla dikkatleri üzerine çeken Semih Kılıçsoy'u tanıdık bir isim yakından takip ediyor.
BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ | Nuri Şahin'in gözü Kartal'da! Yıldız oyuncuya yakın takip
Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'ın genç yıldızlarından birisini yakın bir isim takım ediyor. Borussia Dortmund'da görev yapan Nuri Şahin, o futbolcuyu yakın takibe aldı. İşte detaylar... (BJK spor haberi)
Antalyaspor'da teknik direktörlük görevini yürütürken, futbolculuk döneminde formasını terlettiği Borussia Dortmund'dan gelen Edin Terzic'in yardımcı antrenörlüğünü yapma teklifini kabul ederek Bundesliga'nın yolunu tutan Nuri Şahin, Beşiktaş'ın başarılı oyuncusunu mercek altında tutuyor.
35 yaşındaki çalıştırıcı, gelecekte Borussia Dortmund'un başına geçme planları yaparken Süper Lig'den genç yeteneklere dair raporlarını Alman kulübüne gider gitmez iletti.