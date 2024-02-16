Beşiktaş'ta iç transfer görüşmeleri hız kazandı. Fotomaç'ın haberine göre, sözleşmeleri bitecek olan Cenk Tosun ve Salih Uçan ile hafta sonunda masaya oturulacak. Salih Uçan ile yönetimin orta yolu bulabileceği, Cenk Tosun'un istediği rakam ile kulübün belirlediği arasında ise önemli bir fark olduğu ifade edildi. Santos'un; Salih'in takımda kalması yönünde, Cenk Tosun konusunda ise sezon sonunun beklenmesini isteyeceği öğrenildi.
Cenk Tosun ve Salih Uçan'ın geleceği en geç 1 hafta içinde netlik kazanacak.