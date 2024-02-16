Beşiktaş Yönetimi, sözleşmeleri sona erecek olan Cenk Tosun ve Salih Uçan ile hafta sonunda son kez pazarlık masasına oturacak. Teknik Direktör Fernando Santos'un Salih'in takımda kalması yönünde, Cenk Tosun konusunda ise sezon sonunun beklenmesini isteyeceği öğrenildi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş'ta iç transfer görüşmeleri hız kazandı. Fotomaç'ın haberine göre, sözleşmeleri bitecek olan Cenk Tosun ve Salih Uçan ile hafta sonunda masaya oturulacak. Salih Uçan ile yönetimin orta yolu bulabileceği, Cenk Tosun'un istediği rakam ile kulübün belirlediği arasında ise önemli bir fark olduğu ifade edildi. Santos'un; Salih'in takımda kalması yönünde, Cenk Tosun konusunda ise sezon sonunun beklenmesini isteyeceği öğrenildi.

Cenk Tosun ve Salih Uçan'ın geleceği en geç 1 hafta içinde netlik kazanacak.