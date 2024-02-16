Trendyol Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş, sakatlanan ve ameliyat olarak sahadan uzun süre ayrı kalacak Amir Hadziahmetovic'in lisansını dondurdu. | Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Trendyol Süper Lig'de 26. hafta maçında Tümosan Konyaspor ile karşı karşıya gelecek Beşiktaş'ta flaş bir gelişme yaşandı.

Siyah-beyazlılar geçirdiği sakatlık nedeniyle bir süre sahalardan uzak kalacak Amir Hadziahmetovic'in lisansını dondurdu.

Beşiktaş'ın TFF'ye bildirdiği A takım listesinde yer alan futbolcular ise şöyle:

Alex-Oxlade Chamberlain, Ali Muhammed Al-Musrati, Ante Rebic, Bakhtiyor Zaynutdinov, Umut Meraş, Cenk Tosun, Daniel Amartey, Demir Ege Tıknaz, Emrecan Uzunhan, Ernest Muçi, Ersin Destanoğlu, Mert Günok, Arthur Masuaku, Gedson Fernandes, Jackson Muleka, Jonas Svensson, Joseph Worrall, Milot Rashica, Mustafa Erhan Hekimoğlu, Necip Uysal, Omar Colley, Onur Bulut, Rachid Ghezzal, Salih Uçan, Semih Kılıçsoy, Serkan Emrecan Terzi, Tayfur Bingöl, Tayyip Talha Sanuç, Utku Yuvakuran, Vincent Aboubakar.

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