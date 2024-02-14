Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'de Tümosan Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, bir günlük iznin ardından Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla başladı.
Basına kapalı yapılan idman, yaklaşık 1 saat 15 dakika sürdü.
Teknik Direktör Fernando Santos'un yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışması olarak gerçekleşti. Isınma çalışmasıyla başlayan idman, pas çalışmasının ardından yapılan taktiksel çift kale maçla sonra erdi.
Öte yandan siyah beyazlılarda sakatlığını atlatan Vincent Aboubakar takımla çalışmalara başladı.
Beşiktaş, Tümosan Konyaspor maçının hazırlıklarına, 15 Şubat Perşembe günü saat 11.30'da ilk 15 dakikası basına açık yapacağı antrenmanla devam edecek.