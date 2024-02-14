Beşiktaş'a Vincent Aboubakar müjdesi!

Beşiktaş, Süper Lig’de Tümosan Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, bir günlük iznin ardından Nevzat Demir Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla başladı. Siyah beyazlılarda sakatlığını atlatan Vincent Aboubakar da takımla çalıştı. İşte ayrıntılar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 14.02.2024- 18:16