Devre arası transfer döneminin son gününde Ernest Muci ve Al Musrati'yi kadrosuna katan Beşiktaş, Libyalı oyuncu için flaş bir hamle yaptı. Siyah-beyazlı ekip kiralık olarak kadrosuna kattığı yıldız ismin bonservisini aldı. İşte yapılan açıklama... | Beşiktaş haberleri

Devre arası transfer döneminin son gününde Ernest Muci ve Al Musrati'yi kadrosuna katan Beşiktaş, Libyalı oyuncu için flaş bir hamle yaptı. Siyah-beyazlı ekip kiralık olarak kadrosuna kattığı yıldız ismin bonservisini aldı.

İŞTE YAPILAN AÇIKLAMA:

SC Braga Kulübü'nden 2023-2024 sezonu 2. transfer tescil döneminde altı aylığına geçici transferi gerçekleşmiş olan profesyonel futbolcu Almoatasembellah Ali Mohamed Al Musrati'nin 30.06.2027 tarihine kadar kalıcı transfer hakları kulübümüz tarafından 11.000.000 Avro karşılığında satın alınmıştır.

Oyuncu ile de 30.06.2027 tarihine kadar anlaşmaya varılmıştır.

Saygılarımızla.

Beşiktaş JK