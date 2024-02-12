Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Kayserispor sahasında Beşiktaş'ı ağırladı. RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda oynanan maç 0-0'lık beraberlikle sonuçlandı. İşte ayrıntılar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Süper Lig'de heyecan sürüyor. Kayserispor ile Beşiktaş 25. hafta mücadelesinde kozlarını paylaştı.

Zorlu maç 0-0'lık eşitlikle tamamlandı. Bu sonuçla Beşiktaş 40 puanla 4. sırada kaldı. Kayserispor ise 29 puanla 12. sırada yer aldı.

Siyah beyazlılarda yeni transferler Ernest Muci ve Joe Worrall 90 dakika saha kalırken, Al-Musrati oyuna 66. dakikada dahil oldu.

Stat: RHG Enertürk Enerji

Hakemler: Kadir Sağlam, Mustafa Sönmez, Serkan Çimen

Mondihome Kayserispor: Bilal Bayazıt, Arif Kocaman, Jeanvier, Carole, Mehmet Eray Özbek (Dk. 75 Ramazan Civelek), Gökhan Sazdağı, Bourabia, Cardoso, Shukurov (Dk. 63 Ali Karimi), Morte, Nazon

Beşiktaş: Mert Günok, Necip Uysal, Worrall, Onur Bulut, Zainutdinov (Dk. 82 Emrecan Terzi), Amartey, Gedson Fernandes, Muçi, Muleka (Dk. 82 Rebic), Semih Kılıçsoy, Cenk Tosun (Dk. 66 Al Musrati)

Sarı kartlar: Dk. 41 Bourabia, Dk. 62 Gökhan Sazdağı, Dk. 89 Arif Kocaman (Mondihome Kayserispor)