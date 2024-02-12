Süper Lig'de heyecan sürüyor. Kayserispor ile Beşiktaş 25. hafta mücadelesinde kozlarını paylaştı.
Zorlu maç 0-0'lık eşitlikle tamamlandı. Bu sonuçla Beşiktaş 40 puanla 4. sırada kaldı. Kayserispor ise 29 puanla 12. sırada yer aldı.
Siyah beyazlılarda yeni transferler Ernest Muci ve Joe Worrall 90 dakika saha kalırken, Al-Musrati oyuna 66. dakikada dahil oldu.
Stat: RHG Enertürk Enerji
Hakemler: Kadir Sağlam, Mustafa Sönmez, Serkan Çimen
Mondihome Kayserispor: Bilal Bayazıt, Arif Kocaman, Jeanvier, Carole, Mehmet Eray Özbek (Dk. 75 Ramazan Civelek), Gökhan Sazdağı, Bourabia, Cardoso, Shukurov (Dk. 63 Ali Karimi), Morte, Nazon
Beşiktaş: Mert Günok, Necip Uysal, Worrall, Onur Bulut, Zainutdinov (Dk. 82 Emrecan Terzi), Amartey, Gedson Fernandes, Muçi, Muleka (Dk. 82 Rebic), Semih Kılıçsoy, Cenk Tosun (Dk. 66 Al Musrati)
Sarı kartlar: Dk. 41 Bourabia, Dk. 62 Gökhan Sazdağı, Dk. 89 Arif Kocaman (Mondihome Kayserispor)