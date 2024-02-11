Son dakika spor haberi: Beşiktaş, futbolcusu Tayfur Bingöl'ün uyluk iç adalesinde (adduktor longus) kanama ve tam kat yırtık saptanmış olduğunu açıkladı. İşte detaylar... (BJK spor haberi)

Beşiktaş'tan Tayfur Bingöl ile ilgili sakatlık açıklaması geldi.

Siyah-beyazlı ekip, Tayfur'un uyluk iç adalesinde (adduktor longus) kanama ve tam kat yırtık saptanmış olduğunu açıkladı.

İŞTE KULÜPTEN YAPILAN PAYLAŞIM:

Tayfur Bingöl'ün Sağlık Durumu Hakkında Bilgilendirme

Futbol A Takımımızın 10 Şubat 2024 tarihinde yaptığı antrenman sonunda sağ uyluk iç adalesinde ağrı hisseden oyuncumuz Tayfur Bingöl'ün Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde yapılan MR görüntülemesinde, uyluk iç adalesinde (adduktor longus) kanama ve tam kat yırtık saptanmış olup oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanmıştır.