Beşiktaş'tan Tayfur Bingöl ile ilgili sakatlık açıklaması geldi.
Siyah-beyazlı ekip, Tayfur'un uyluk iç adalesinde (adduktor longus) kanama ve tam kat yırtık saptanmış olduğunu açıkladı.
İŞTE KULÜPTEN YAPILAN PAYLAŞIM:
Tayfur Bingöl'ün Sağlık Durumu Hakkında Bilgilendirme
Futbol A Takımımızın 10 Şubat 2024 tarihinde yaptığı antrenman sonunda sağ uyluk iç adalesinde ağrı hisseden oyuncumuz Tayfur Bingöl'ün Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde yapılan MR görüntülemesinde, uyluk iç adalesinde (adduktor longus) kanama ve tam kat yırtık saptanmış olup oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanmıştır.
Tayfur Bingöl'ün Sağlık Durumu Hakkında Bilgilendirme Futbol A Takımımızın 10 Şubat 2024 tarihinde yaptığı antrenman sonunda sağ uyluk iç adalesinde ağrı hisseden oyuncumuz Tayfur Bingöl'ün Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde yapılan MR görüntülemesinde, uyluk iç adalesinde… pic.twitter.com/vgbROpKp2h— Beşiktaş JK (@Besiktas) February 11, 2024