Beşiktaş’ta Ernest Muci ile Al-Musrati ilk antrenmanlarına çıktı!

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig’in 25’inci haftasında Kayserispor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına, bir günlük iznin ardından bu sabah yaptığı antrenmanla başladı. Siyah beyazlıların yeni transferlerinden Ernest Muci ve Ali Mohamed Al-Musrati de ilk idmanlarına çıktı. İşte ayrıntılar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 10.02.2024- 13:40 Güncelleme Tarihi: 10.02.2024- 13:43