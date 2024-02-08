Beşiktaş'ta Fernando Santos'tan transfer sözleri: Bu yönetimin ilgilendiği bir konu!

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Beşiktaş deplasmanda Bitexen Antalyaspor'u geriden gelerek 2-1 mağlup etti. Zorlu mücadelenin ardından siyah-beyazlı ekibin teknik direktörü Fernando Santos önemli açıklamalarda bulundu.

İŞTE SANTOS'UN SÖZLERİ:

İlk yarıda oynamadık. Sadece formamız vardı sahada. Rakip daha iyi oynasaydı sonuç farklı olabilirdi. İkinci yarıdaki oyunumuzla turu hak ettik.

Ben çalışmak için buradayım, yeni oyuncu getirmek için değil. Bu yönetimin ilgilendiği bir konu. Ben teknik direktörüm, bu soruya cevap veremem, yorum yapamam.

Joe geleli 3-4 gün oldu. Rotasyon yapmam gerekiyor. Henüz yorum yapamam.

Performansı kim gösterirse formayı kapar.