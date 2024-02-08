Beşiktaş Başkanı Hasan Arat'tan flaş sözler! "Ümraniye'ye giremezler"
Son dakika spor haberi: Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, transfere ve gündeme dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. Arat, bazı menajerler için, "Ümraniye'ye giremezler" ifadelerini kullandı. İşte detaylar... (BJK spor haberi)
Beşiktaş Haberleri
Yayın Tarihi: 08.02.2024- 15:23
İşte Sabah'a konuşan Hasan Arat'ın sözleri:
"Son derece ekonomik ve doğru işler yapacağız. Popülist olmayacağız, bu konuda çok netiz. Her şeyin pazarlığını ödeyebileceğimiz şekilde yapacağız. Beşiktaş'a yük olacak kontratlara kesinlikle girmeyeceğiz. Ben, Barcelona ve Roma kulüplerinin başkanıyla görüşüyorum. Diğer birçok kulübün başkanlarıyla da konuşuyorum."
"BİZE BUNU YAPAMAZLAR"
"Menajerler bize Beşiktaş'a yaramayacak oyuncuyu pazarlayamayacak. Çok net söylüyorum; Ümraniye'ye giremezler. Sosyal medya ve fenomenler üzerinden oyuncu pazarlama dönemi bitti. Hepsini öğrendik, tespit ettik. Bana, Hüseyin Yücel'e ve Samet Aybaba'ya bunları yapamazlar. Beşiktaş'ın menfaatine olmayan hiçbir işin içinde olmayız."
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