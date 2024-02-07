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BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ - Avrupa devleri Semih Kılıçsoy'a hayran kaldı! 6 kulübün listesine adını yazdırdı Her geçen gün performansıyla dikkatleri üzerine çekmeye devam eden Semih Kılıçsoy, Beşiktaş'ın Türk futboluna kazandırdığı yeni bir yıldız adayı haline geldi. Bu sezon birçok maçta takımını sırtlayan 18 yaşındaki golcü, Avrupa devlerini peşine taktı. İşte Semih'i yakından takip eden 6 kulüp... | Beşiktaş haberleri Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 07.02.2024- 06:40









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Beşiktaş'ın genç forveti Semih Kılıçsoy, futbol gündeminin 1 numarasından düşmüyor.





18 yaşındaki futbolcu, 11 maçta 7 gol ve 1 asist üreterek 15 üst düzey ligde skora en fazla katkı sağlayan 18 yaş altı oyuncu olurken, dev kulüpleri de peşine taktı.



