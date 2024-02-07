BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ - Avrupa devleri Semih Kılıçsoy'a hayran kaldı! 6 kulübün listesine adını yazdırdı
Her geçen gün performansıyla dikkatleri üzerine çekmeye devam eden Semih Kılıçsoy, Beşiktaş'ın Türk futboluna kazandırdığı yeni bir yıldız adayı haline geldi. Bu sezon birçok maçta takımını sırtlayan 18 yaşındaki golcü, Avrupa devlerini peşine taktı. İşte Semih'i yakından takip eden 6 kulüp... | Beşiktaş haberleri
Beşiktaş'ın genç forveti Semih Kılıçsoy, futbol gündeminin 1 numarasından düşmüyor.
18 yaşındaki futbolcu, 11 maçta 7 gol ve 1 asist üreterek 15 üst düzey ligde skora en fazla katkı sağlayan 18 yaş altı oyuncu olurken, dev kulüpleri de peşine taktı.
Sabah'ta yer alan haberde Almanya'dan Dortmund ve Frankfurt, İngiltere'den Arsenal ve Aston Villa, İspanya'dan Atletico Madrid, İtalya'dan da Juventus, Semih için scout ekiplerini görevlendirdi. Özellikle Dortmund'un, sezon başından beri oyuncuyu izlediği ve bütün şartlarını zorlayacağı, her karşılaşmasına da temsilcisini yollayacağı bildirildi.
DEMİR EGE TIKNAZ DA LİSTELERİNDE
Demir Ege'yi 2021'de UEFA Gençlik Ligi'ndeki Dortmund-Beşiktaş mücadelesinden sonra takibe aldıkları ama oyuncunun sakatlığı nedeniyle beklemeye geçtikleri, şimdi ise tekrar genç orta sahanın gündemlerinde olduğu aktarıldı.
Semih Kılıçsoy'un da EURO 2024'te A Milli Takım'da boy göstererek değerini katlayacağını düşündüğü, siyah-beyazlı takıma da maddi olarak daha büyük katkı vermek istediği aktarıldı.