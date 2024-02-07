Beşiktaş Antalyaspor'a hazır!

Ziraat Türkiye Kupası son 16 maçında Beşiktaş deplasmanda Bitexen Antalyaspor ile karşı karşıya gelecek. Siyah-beyazlılar bu maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı. | Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 07.02.2024- 16:31