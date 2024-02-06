BONSERVİS BEDELİ BELLİ OLDU

Beşiktaş yönetimi, Semih Kılıçsoy'un bonservisini belirlerken 25 milyon euro altındaki teklifleri dikkate almayacak. Genç forvet bu sezon takımı ile toplamda 19 maça çıkarken, 8 golü ve 1 asisti ile ortalama olarak her 103 dakikada bir skor katkısı verdi.