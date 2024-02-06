Trendyol Süper Lig'de Trabzonspor'u mağlup eden ancak bu sezon beklentilerin altında kalan Beşiktaş'ta flaş gelişmeler yaşanıyor...
TRANSFER HABERİ | Avrupa devleri Semih Kılıçsoy'un peşinde! Beşiktaş çitayı yükseltti
Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'ın yükselen yıldızı Semih Kılıçsoy, gösterdiği performans ile büyük beğeni topluyor. Son olarak Trabzonspor ağlarına 2 gol bırakması, genç golcünün Avrupa devlerinin radarına girmesine neden oldu. Şimdi ise dev takımlar Semih'in peşine düştü. Beşiktaş, rekork gelir istiyor. İşte bonservisi... (BJK spor haberi)
Ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek isteyen siyah-beyazlı yönetim, takviyeler yapmak adına yoğun mesai harcamaya devam ediyor.
İKİNCİ TRANSFER JOE WORRALL OLDU
Son olarak kadrosuna Nottingham Forrest'ın oyuncusu Joe Worrall'ı katan Beşiktaş, Svensson sonrası ikinci transferini yaptı.