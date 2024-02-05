Beşiktaş, yeni sezonda Somaspor'dan kadrosuna kattığı Emrecan Bulut'un Ümraniyespor'a kiralandığını duyurdu.
Genç oyuncu, İstanbul ekibinde sezon sonuna kadar forma giyecek.
Emrecan siyah-beyazlılara 211 bin Euro karşılığında transfer olmuştu.
Aynı zamanda Emrecan Bulut bu sezon siyah-beyazlı formayı hiç giyemedi
İŞTE KULÜPTEN YAPILAN AÇIKLAMA
Emrecan Bulut, Ümraniyespor'a Geçici Transfer Oldu
Profesyonel futbolcularımızdan Emrecan Bulut, 2023-24 sezonu sonuna kadar Ümraniyespor'a geçici transfer olmuştur.
Emrecan Bulut'a yeni kulübünde başarılar diler, kamuoyunun bilgisine sunarız.
Saygılarımızla.