Beşiktaş, İngiltere Premier Lig takımlarından Nottingham Forest forması giyen Joe Worrall'ın satın alma opsiyonuyla sezon sonuna kadar kiralandığını duyurdu.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, 2023-24 sezonu devre arası transfer çalışmaları kapsamında defans oyuncusu Joe Worrall ile sözleşme imzaladı. Joe Worrall'a Beşiktaş ailesine 'hoş geldin' diyor, şanlı formamızla başarılar diliyoruz." ifadesi kullanıldı.
Öte yandan siyah beyazlılar, İngiliz stoperi video paylaşımıyla açıkladı.
İŞTE O PAYLAŞIM:
Englishman In Dolmabahçe. ☂ Welcome to Beşiktaş 𝑱𝒐𝒆 𝑾𝒐𝒓𝒓𝒂𝒍𝒍 🦅 pic.twitter.com/u5rXsc0PG4— Beşiktaş JK (@Besiktas) February 5, 2024