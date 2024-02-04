Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ta sakatlık şoku. Siyah-beyazlıların yıldızı Omar Colley, yüksek ateş ve üst solunum yolu enfeksiyonu sebebiyle Trabzonspor maçı kadrosunda yer almayacak. (BJK spor haberi)

Beşiktaş'a şok haber geldi.

Siyah-beyazlıların yıldızı Omar Colley, yüksek ateş ve üst solunum yolu enfeksiyonu sebebiyle Trabzonspor maçı kadrosunda yer almayacak.

Beşiktaş'tan yapılan açıklamada, Colley'in "yüksek ateş ve üst solunum yolu enfeksiyonu" haslatığı olduğu belirtildi.

İŞTE KULÜPTEN YAPILAN AÇIKLAMA:

Omar Colley'in Sağlık Durumu Hakkında Bilgilendirme

Futbolcumuz Omar Colley, yüksek ateş ve üst solunum yolu enfeksiyonu sebebiyle Futbol Takımımızın bugün oynayacağı Trabzonspor maçı kadrosunda yer almayacaktır.

Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanmıştır.