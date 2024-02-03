Beşiktaş Trabzonspor maçına hazır!

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Beşiktaş deplasmanda Trabzonspor ile karşı karşıya gelecek. Siyah-beyazlılar bu maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı. | Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 03.02.2024- 21:35