Haberler Beşiktaş Haberleri TRANSFER HABERLERİ - Fernando Santos'un dileği gerçekleşiyor! Hasan Arat resmen devrede

TRANSFER HABERLERİ - Fernando Santos'un dileği gerçekleşiyor! Hasan Arat resmen devrede Bu sezon kötü gidişatını sürdüren Beşiktaş'ta gözler yapılacak transferlere çevrildi. Kadrosunu önemli isimlerle takviye etmeyi planlayan siyah-beyazlı kulüpte teknik direktör Fernando Santos, yıldız ismin transfer edilmesini talep etti. Başkan Hasan Arat yıldız oyuncu için resmen devreye girdi. İşte detaylar... | Beşiktaş haberleri Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 02.02.2024- 11:44 Güncelleme Tarihi: 02.02.2024- 11:44









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Beşiktaş'ta transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

Takvim'de yer alan habere göre transferlerin gecikmesi nedeniyle taraftarlar tarafından eleştirilere maruz kalan yönetimin daha önce de gündemine gelen Portekizli orta saha Renato Sanches için yeniden girişimlere başladığı öğrenildi.