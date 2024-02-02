TRANSFER HABERLERİ - Fernando Santos'un dileği gerçekleşiyor! Hasan Arat resmen devrede
Bu sezon kötü gidişatını sürdüren Beşiktaş'ta gözler yapılacak transferlere çevrildi. Kadrosunu önemli isimlerle takviye etmeyi planlayan siyah-beyazlı kulüpte teknik direktör Fernando Santos, yıldız ismin transfer edilmesini talep etti. Başkan Hasan Arat yıldız oyuncu için resmen devreye girdi. İşte detaylar... | Beşiktaş haberleri
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Yayın Tarihi: 02.02.2024- 11:44 Güncelleme Tarihi: 02.02.2024- 11:44