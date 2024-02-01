Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Beşiktaş, sahasında Trabzonspor'u konuk edecek. İl Spor Güvenlik Kurulu'nun aldığı karar göre, bordo mavili taraftarlar dev derbide yer alamayacak. İşte ayrıntılar... | Son dakika Beşiktaş ve Trabzonspor haberleri (BJK TS Spor haberi)

Beşiktaş Kulübü, İl Spor Güvenlik Kurulu'nun aldığı karara göre; Trabzonspor taraftarlarının pazar günü Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak maçta yer alamayacağını açıkladı. Öte yandan konuk ekip taraftarlarının yer alamayacağı 404, 405 ve 406 numaralı blokların Beşiktaş taraftarına satışa sunulduğu ifade edildi.

Beşiktaş'tan konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Futbol Takımımız, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında 4 Şubat Pazar günü saat 19.00'da Tüpraş Stadyumu'nda Trabzonspor ile karşılaşacak. İl Spor Güvenlik Kurulu kararı doğrultusunda konuk takım taraftarları tribünde yer almayacaktır. Konuk takım taraftarlarının yer almayacağı 404, 405 ve 406 numaralı blokların biletleri taraftarlarımız için 650 TL'den satışa sunulmuştur. Taraftarlarımızın bilgisine saygılarımızla sunarız" ifadeleri kullanıldı.