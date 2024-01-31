Transferde domino etkisi! Çağlar'ın Fenerbahçe'ye transferi Beşiktaş'ın önünü kesti

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş, transfer çalışmasını sürdürüyor. Siyah-beyazlı ekip bir yıldız oyuncu ile sözleşme imzalamak üzereydi. Bu transfere Çağlar Söyüncü'nün Fenerbahçe'ye gitmesi engel oldu. İşte nedeni... (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 31.01.2024- 06:40