Transferde domino etkisi!
Beşiktaş'a Chelsea'den stoper!
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💥Süper Loto sonuçları! (30 Ocak)
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G.Saray'a süper sağ bek! G.Saray'a süper sağ bek! 00:47
G.Saray'da flaş transfer gelişmesi! G.Saray'da flaş transfer gelişmesi! 00:27
Kartal'da o isim yolcu! Kartal'da o isim yolcu! 00:26
G.Saray'da flaş transfer gelişmesi! G.Saray'da flaş transfer gelişmesi! 00:02
F.Bahçe eski yıldızını getiriyor! F.Bahçe eski yıldızını getiriyor! 23:56
Beşiktaş evinde kaybetti! Beşiktaş evinde kaybetti! 23:46
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G.Saray evinde az farkla kaybetti! G.Saray evinde az farkla kaybetti! 23:45
G.Saray evinde az farkla kaybetti! G.Saray evinde az farkla kaybetti! 23:45
Beşiktaş'a Chelsea'den stoper! Beşiktaş'a Chelsea'den stoper! 23:22
Beşiktaş'tan TFF ve MHK'ya başvuru! Beşiktaş'tan TFF ve MHK'ya başvuru! 23:17
Fırtına'ya sürpriz sağ bek! Fırtına'ya sürpriz sağ bek! 23:14
G.Saray'dan dev transfer harekatı! G.Saray'dan dev transfer harekatı! 23:09
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