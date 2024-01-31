Beşiktaş'a sezon başında transfer olan ve performansıyla ilk 11'e bir türlü giremeyen Hırtvat yıldız Ante Rebic, siyah-beyazlı takımla yol ayrımına geldi. İşte ayrıntılar...

Hırvat yıldızıyla yollarını ayırmak üzere. Siyah-beyazlı yönetim yıllık garanti ücreti 2.5 milyon euro olan Rebic'in 2025'te bitecek sözleşmesini feshetmek istiyor. Fotomaç'ın haberine göre, Milan'dan bedelsiz transfer edilen 30 yaşındaki deneyimli futbolcu ise şu an için ayrılığa yanaşmıyor. Beklentileri karşılıksız bırakan Rebic'in düzenli oynayamamaktan şikayetçi olduğu aktarıldı.