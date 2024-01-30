TRANSFER HABERİ - Beşiktaş savunmaya duvar örüyor! Fernando Santos için gelecek

Bu sezon inişli çıkışlı bir grafik çizen Beşiktaş'ta çalışmalar sürüyor. Devre arasında önemli transferler yapmayı planlayan başkan Hasan Arat ve kurmaylar görüşmelerine devam ediyor. Stoper tandemini kuvvetlendirmek isteyen siyah-beyazlı ekibe müjdeli haber geldi. Yıldız oyuncu, Fernando Santos için gelecek işte detaylar... | (aspor.com.tr - Dış Haberler / ALİ GENÇ)