Trendyol Süper Lig'de heyecan sürüyor. 23. hafta maçında Sivasspor ile Beşiktaş kozlarını paylaşıyor. Mücadelenin canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz...

İŞTE SİVASSPOR - BEŞİKTAŞ MAÇININ 11'LERİ:

Sivasspor: Ali Şaşal, Paluli, Appindangoye, Samba, Uğur, Hakan, Poungouras, Kvet, Emrah, Barrow, Manaj.

Beşiktaş: Ersin, Svensson, Necip, Colley, Bakhtiyar, Demir Ege, Gedson, Salih, Ghezzal, Rashica, Cenk Tosun.

SİVASSPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Sivasspor - Beşiktaş maçı 28 Ocak Pazar günü saat 16.00'da başladı. Mücadeleyi beIN Sports 1'den canlı izleyebilirsiniz.

DEPLASMANDA 17 PUAN KAYBETTİ

Siyah-beyazlılar, ligde dış sahada çıktığı 11 maçta 5 galibiyet, 1 beraberlik ve 5 yenilgi yaşadı. Bu sezon deplasmanda oynadığı müsabakalarda 17 puan kaybı yaşayan Beşiktaş, fileleri 17 kez havalandırırken, kalesinde ise 19 gole engel olamadı.