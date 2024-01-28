Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında deplasmanda EMS Yapı Sivasspor'la karşılaştı.

Rakibini 1-0 mağlup olan siyah-beyazlılarda teknik direktör Fernando Santos, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

İŞTE FERNANDO SANTOS'UN AÇIKLAMALARI:

"RESMEN KENDİ KALEMİZE GOL ATTIK"

Maça çok kötü başladık. İlk 15 dakika çok kötü oynadık. Rakibimize golü attırdık. Sonra toparladık, pozisyonlar bulduk ama golü atamadık. Bu şekilde maçlara kötü başlayamayız. Hep aynı oynamalıyız. Resmen kendi kalemize attık golü.

"2 HAFTA ÜST ÜSTE HAKKIMIZ YENDİ"

Rakamlarda üstündük ama maça çok kötü başladık, gerçekten çok kötü başladık. 10-15 dakika gerçekten çok kötüydük. Sonrasında maça bir şekilde bağlandık. Rakibe de golü biz verdik. İkinci yarı gerçekten istediklerimizi sahaya yansıttık. Pozisyonlar bulduk, değerlendiremedik. Oyuncularım şunu anlamalı, ilk dakikadan son dakikaya aynı seviyede olmalıyız. Böyle kötü başlayamayız. İkinci yarı daha iyiydik. Tabiri caizse endi kalemize attığımız golü çıkarmaya çalıştık. Rakibe top oynatmadık. Geçen hafta Rashica'nın pozisyonu penaltıydı, hakem vermedi. Rakip Salih'e çarpıyor, net penaltı var. VAR'dan dönüyor. Daha dikkatli olmaları lazım. 2 hafta üst üste hakkımız yendi. Bu doğru değil."

"SİVAS'IN HAKKINI YEMEYELİM"

"Sivas'ın hakkını yemeyelim. Çok iyi savunma yaptılar. Maçı kazandılar. Sivasspor, bizim hatalarımızı değerlendirdi ve kazandı. Biz iyi olmak, kendimize odaklanmak zorundayız. İkinci yarı kontrol bizdeydi. Daha iyi olmak, gol yememek ve pozisyonları gole çevirmemiz gerekiyor. Beraber uğraşacağız. Yapmak zorundayız."

"YÖNETİME GÜVENİYORUM"

"Yönetime ve Samet Hoca'ya güveniyorum. İlla bir şeyler olacaktır. Trabzonspor maçına 1 hafta var. İyi hazırlanmak zorundayız. O maç çok önemli. İlk düdükten son düdüğe kadar oyun içinde kalmalıyız. Bu şekilde maça kötü başlamamalıyız. 1 haftamız var, bu süreci iyi değerlendireceğiz."