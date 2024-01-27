Beşiktaş transferde sessizliğini bozuyor! 2 yıldız birden geliyor
Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında EMS Yapı Sivasspor'la deplasmanda karşı karşıya gelecek Beşiktaş'ta transfer çalışmaları sürüyor. Fernando Santos yönetimindeki siyah-beyazlılar, kadrosuna katacağı isimlerle ligin ikinci yarısında daha iyi bir performans ortaya koymak istiyor. Transferde sessizliğini bozmaya hazırlanan Beşiktaş, gündemine PSG'den iki bomba ismi aldı. İşte ayrıntılar...
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Yayın Tarihi: 27.01.2024- 18:48 Güncelleme Tarihi: 27.01.2024- 18:52