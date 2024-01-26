Beşiktaş, Süper Lig'in 23. haftasında 28 Ocak Pazar günü EMS Yapı Sivasspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. İşte ayrıntılar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında 28 Ocak Pazar günü EMS Yapı Sivasspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Fernando Santos yönetiminde ısınma koşularıyla başlayan idman, pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman, çift kale taktik maçla tamamlandı.

Siyah-beyazlı takım, Sivasspor müsabakasının hazırlıklarını yarın yapacağı idmanla tamamlayacak. Beşiktaş kafilesi, saat 17.00'de Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkacak özel uçakla Sivas'a gidecek.