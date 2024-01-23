Trendyol Süper Lig'in 22. hafta karşılaşmasında sahasında Yukatel Adana Demirspor'u ağırlayacak Beşiktaş'ta teknik direktör Fernando Santos, mücadele öncesi açıklamalarda bulundu.

İşte Portekizli çalıştırıcının o sözleri:

Son maç maalesef kötü bir mağlubiyet aldık. Maçın istatistikleri ile skor arasında büyük fark var. Futbolda bunlar oluyor. Bugün de Adana Demirspor'a karşı oynuyoruz. Yeni bir teknik direktörleri var. Son maçlarını analiz ettik. Bugün yapmamız gereken şey sahaya kalitemizi yansıtmak ve taraftarımızla birlikte galibiyet almak.

Bazı oyuncularımız çok fazla maç oynadı arka arkaya. Svensson iyi durumda, onu tercih ettim. Necip de çok tecrübeli bir oyuncu. Ama bu Tayyip Talha ve Onur'a güvenmiyorum anlamı taşımıyor. Onlar da bizim oyuncularımız.