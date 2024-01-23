Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Ligin 22. haftasında Beşiktaş ile Yukatel Adana Demirspor kozlarını paylaşıyor. Bu mücadelenin canlı anlatımına ve tüm detaylarına haberimizden ulaşabilirsiniz...

BEŞİKTAŞ - ADANA DEMİRSPOR MAÇI İLK 11'LER!

Beşiktaş: Mert, Svensson, Necip, Zaynutdinov, Emrecan Terzi, Demir Ege, Gedson, Tayfur, Rashica, Semih, Cenk.

Adana Demirspor: Mahammadaliyev, İsmail, Semih, Gravillon, Yusuf Erdoğan, Stambouli, Michut, Emre Akbaba, Akintola, Nourani, Yusuf Barasi.

BEŞİKTAŞ - ADANA DEMİRSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Beşiktaş - Adana Demirspor maçı 23 Ocak Salı günü saat 20.00'de başladı. Mücadeleyi beIN Sports 1'de canlı izleyebilirsiniz.