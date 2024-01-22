TRANSFER HABERİ | Fernando Santos özel olarak istedi yönetim harekete geçti! Beşiktaş'a Brezilyalı stoper

Son dakika transfer haberi: Yeni yönetimiyle birlikte hunharca transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, savunmaya net bir takviye yapmak istiyor. Siyah-beyazlılar bunun için birçok oyuncuyu mercek altına aldı. Stoper arayışlarına devam eden Kartal için Portekiz'den flaş bir iddia geldi. Fernando Santos o oyuncuyu özel olarak istiyor. İşte detaylar... (aspor.com.tr - Dış Haberler / Mahmud ÇAPUTLU)