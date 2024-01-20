Trendyol Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş'ta devre arası transfer çalışmaları devam ediyor. Valentin Rosier'in Nice'e kiralanmasının ardından kadrosuna kaliteli bir sağ bek katmak isteyen siyah-beyazlılar, o yıldız futbolcuyla anlaşma sağladı. İşte ayrıntılar...

Siyah-beyazlıların, tecrübeli teknik adamın ısrarla takımda görmek istediği sağ bek oyuncusu Cedric Soares için girşimlerini sürdürdüğü ve Portekizli oyuncuyla önemli ölçüde mesafe katettği aktarıldı.