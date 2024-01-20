BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ | O yıldızla anlaşma tamam! Fernando Santos'un gözdesi geliyor
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş'ta devre arası transfer çalışmaları devam ediyor. Valentin Rosier'in Nice'e kiralanmasının ardından kadrosuna kaliteli bir sağ bek katmak isteyen siyah-beyazlılar, o yıldız futbolcuyla anlaşma sağladı. İşte ayrıntılar...
Teknik direktörlük görevine Fernando Santos'u getiren Beşiktaş'ta transfer çalışmaları devam ediyor.
Siyah-beyazlıların, tecrübeli teknik adamın ısrarla takımda görmek istediği sağ bek oyuncusu Cedric Soares için girşimlerini sürdürdüğü ve Portekizli oyuncuyla önemli ölçüde mesafe katettği aktarıldı.
Takvim'in haberine göre 32 yaşındaki yıldız futbolcuyla senelik ücret konusunda ve sözleşme süresi konusunda el sıkışan siyah-beyazlılar, transfer için oyuncunun kulübü Arsenal ile son detayları görüştüğü belirlendi.
Deneyimli oyuncunun Fernando Santos faktöründen ötürü Beşiktaş'a sıcak baktığı gelen bilgiler arasında.
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal formasıyla 61 maça çıkan yıldız futbolcu, 2 gol 5 asistlik performans sergiledi.