Şu ana dek Jonas Svensson'u takıma dahil eden, Eric Bailly ile yollarını ayıran, Jean Onana ile Valentin Rosier'i kiralık gönderen siyah-beyazlılar, transfer hamlelerinde hızlıca adım atarak eksikleri gidermeye çalışıyor. Sabah'ın haberine göre, listeye birçok isim girip çıkarken bunlardan sonuncusu da Nemanja Matic oldu. Yönetim, teknik direktör Fernando Santos'un talebi doğrultusunda takıma lider oyuncu kazandırmak istediği için gözüne Matic'i kestirdi.

ÜÇ BÜYÜK LİGDEN TALİPLERİ VAR

35 yaşındaki ön libero Fransa'nın Rennes takımında forma giyerken, kulübünden ayrılmaya hazırlanıyor. Yazın 2.5 milyon Euro'ya Rennes'e transfer olan ve bu sezon 19 maça çıkıp 3 de asist yapan yıldız oyuncunun tek talibi Beşiktaş değil. Siyah-beyazlı kulüp dışında tecrübeli isme İngiltere'den Fulham ve Fransa'dan Lyon ile birlikte İtalya'dan da isteyenlerin olduğu kaydedildi. Matic cephesiyle temasa geçen Kara Kartal, şartlarını araştırırken koşulların uygun olması halinde masaya oturacak ve pazarlıklara başlayacak.

Kariyerinde Manchester United, Chelsea ve Roma gibi önemli kulüplerde oynayan Matic, 6 farklı Avrupa Ligi'nde toplam 606 maça çıktı. 28 gol atarken, 42 de asist yaptı.