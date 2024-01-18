Devre arası transfer dönemi için çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta bir de ayrılık yaşandı. Siyah-beyazlılar kadro dışı bırakılan Valentin Rosier'in, sezon sonuna kadar Nice'e kiralandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi. | Beşiktaş transfer haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş'ta kadro dışı bırakılan 5 oyuncu arasında olan Valentin Rosier'in yeni takımı belli oldu.

Siyah-beyazlılar Fransız sağ bekin, satın alma opsiyonlu bir şekilde Ligue 1 temsilcisi Nice'e kiralandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

Yapılan açıklamada, "Kulübümüz, profesyonel futbolcumuz Valentin Rosier'in 2023-2024 sezonu sonuna kadar geçici transferi hususunda OGC NICE kulübüyle ve oyuncuyla anlaşmaya varmıştır. Yapılan anlaşmaya göre OGC NICE kulübünün satın alma opsiyonu bulunmaktadır. Ayrıca oyuncunun 2023/2024 sezonu sonuna kadar ücreti OGC NICE kulübü tarafından karşılanacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." denildi.

27 yaşındaki oyuncu bu sezon Beşiktaş'ta 21 maça çıkarken 1.637 dakika sahada yer aldı ve 2 asistlik performans gösterdi.

NICE DE AÇIKLADI

Ligue 1 ekibi Nice, transferi bu videoyla duyurdu.