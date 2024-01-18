Beşiktaş'ta kadro dışı bırakılan 5 oyuncu arasında olan Valentin Rosier'in yeni takımı belli oldu.
Siyah-beyazlılar Fransız sağ bekin, satın alma opsiyonlu bir şekilde Ligue 1 temsilcisi Nice'e kiralandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.
Yapılan açıklamada, "Kulübümüz, profesyonel futbolcumuz Valentin Rosier'in 2023-2024 sezonu sonuna kadar geçici transferi hususunda OGC NICE kulübüyle ve oyuncuyla anlaşmaya varmıştır. Yapılan anlaşmaya göre OGC NICE kulübünün satın alma opsiyonu bulunmaktadır. Ayrıca oyuncunun 2023/2024 sezonu sonuna kadar ücreti OGC NICE kulübü tarafından karşılanacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." denildi.
27 yaşındaki oyuncu bu sezon Beşiktaş'ta 21 maça çıkarken 1.637 dakika sahada yer aldı ve 2 asistlik performans gösterdi.
NICE DE AÇIKLADI
Ligue 1 ekibi Nice, transferi bu videoyla duyurdu.
???????????????? ???????????? ?? Bienvenue chez toi Valentin ????#Mercato #OGCNice pic.twitter.com/XbO1BJxGAC— OGC Nice (@ogcnice) January 18, 2024
Valentin Rosier, OGC Nice'ye Geçici Transfer Oldu Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.'den Kamuyu Aydınlatma Platformu'na gönderilen açıklama şöyle: Kulübümüz, profesyonel futbolcumuz Valentin Rosier'in 2023-2024 sezonu sonuna kadar geçici transferi hususunda OGC… pic.twitter.com/oj6T9HbpbI— Beşiktaş JK (@Besiktas) January 18, 2024