Bu sezon şampiyonluk yarışının uzağında kalan Beşiktaş'ta, transfer çalışmalarına hız verildi.
TRANSFER HABERLERİ: Beşiktaş'tan Salih Uçan kararı! Sözleşmesi...
Devre arası transfer döneminde takıma takviyeler yapmak isteyen Beşiktaş'ta gündem iç transfer... Siyah-beyazlılar sezon sonunda sözleşmesi bitecek isimlerle görüşürken, Salih Uçan konusunda ise karar verildi. İşte detaylar... | Beşiktaş transfer haberleri (BJK spor haberi)
Beşiktaş Haberleri
Yayın Tarihi: 17.01.2024- 09:57
Teknik direktör Fernando Santos'un gelmesiyle birlikte ivme yakalayan siyah-beyazlılar 2'de 2 yaptı.
Ligde Vavacars Fatih Karagümrük'ü deviren Kara Kartal, Ziraat Türkiye Kupası'nda da Eyüpspor'a şans tanımadı.