Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında sahasında VavaCars Fatih Karagümrük'ü ağırlayan Beşiktaş'ta Amir Hadžiahmetović sakatlanarak oyundan çıkmıştı.
Sezonu kapatan Boşnak futbolcu, bugün ameliyat oldu.
İŞTE SİYAH-BEYAZLI KULÜPTEN YAPILAN PAYLAŞIM:
Amir Hadziahmetovic Ameliyat Oldu Futbol A Takımımızın VavaCars Fatih Karagümrük ile oynadığı müsabakanın 15. dakikasında geçirdiği rotasyonel travma sonrası sol diz ön çapraz bağ yaralanması tespit edilen oyuncumuz Amir Hadziahmetovic ameliyat oldu. Acıbadem Altunizade…— Beşiktaş JK (@Besiktas) January 16, 2024