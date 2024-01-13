Beşiktaş'ın Fatih Karagümrük'ü 3-0 mağlup ettiği Süper Lig 20. hafta maçı sonrası siyah beyazlı takımdan Salih Uçan açıklamalarda bulundu. Salih, Fernando Santos'un takıma yaptığı konuşmadan bahsederken "Sözleri hepimizin kulağına küpe oldu" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında sahasında Fatih Karagümrük'ü 3-2 mağlup eden Beşiktaş'ta Salih Uçan maç sonrası galibiyet hakkında konuştu.

Fernando Santos'la yeni bir başlangıç yaptıklarını belirten Salih, maç öncesi takım olarak bir toplantı yaptıklarını söyledi ve şunları kaydetti:

"Öncelikle aziz şehitlerimizin mekanı cennet olsun.

Dün akşam uzun toplantı yaptık. Bu toplantı yaklaşık 1 saat sürdü. Hocamızın söyledikleri buradaki bütün oyuncuların ilk defa duyduğu sözlerdendi. Bütün oyuncuların kulağına küpe oldu. Analizler ve konuşmalar hepimizin hoşuna gitti. Bugün yeni hocamızla birlikte yeni başlangıç olur ve kazanmaya devam ederiz umarım.

Neler değişti, yavaş yavaş değişecek. Sezona bakıldığında çok kırılan, kırgın bir süreç yaşayan Beşiktaş var. Açıkçası zor bir süreçten geçtik. Belki birçok oyuncunun kariyerinde böyle bir şey olmamıştır. 5 ayda, 5 hocamızla birlikteyiz. Geçen sene de kötü bir süreçten geçip galibiyet serisi yakalayan Beşiktaş vardı. İnşallah yine galibiyet serisi yakalamak istiyoruz."