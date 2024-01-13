Fernando Santos siftah peşinde! İşte Beşiktaş'ın Vavacars Fatih Karagümrük maçı 11'i

Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Fernando Santos, siyah beyazlılardaki ilk maçına Vavacars Fatih Karagümrük karşısında çıkıyor. Portekizli hoca ilk sınavından 3 puanla ayrılarak iyi bir başlangıç yapmayı hedefliyor. Tecrübeli hocanın, Karagümrük maçında sahaya süreceği ilk 11 de belli oldu. İşte ayrıntılar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 13.01.2024- 06:40