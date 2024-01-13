Beşiktaş - Karagümrük maçı CANLI İZLE | Beşiktaş - Fatih Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Fatih Karagümrük ile kozlarını paylaşacak. Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak mücadelede Mert Güzenge düdük çalacak. Beşiktaş'ta Fernando Santos, takımın başında ilk maçına çıkacak. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Beşiktaş - Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Beşiktaş - Fatih Karagümrük maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Trendyol Süper Lig'de heyecan sürüyor. Beşiktaş ile Fatih Karagümrük kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Beşiktaş - Fatih Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BEŞİKTAŞ - FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Beşiktaş - Fatih Karagümrük maçı 13 Ocak Cumartesi günü saat 19:00'da oynanacak. Mücadeleyi beIN Sports 1'de canlı izleyebilirsiniz.

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SÜPER LİG'DE 16. RANDEVU

Beşiktaş ile Fatih Karagümrük, ligde 15 kez karşı karşıya geldi. Bu maçlarda siyah-beyazlılar 10, kırmızı-siyahlılar ise 2 kez sahadan galibiyetle ayrıldı. İki takım arasındaki 3 müsabaka ise beraberlikle sonuçlandı. Kartal, söz konusu maçlarda 32 kez rakip fileleri havalandırırken, kalesinde de 12 gole engel olamadı. Beşiktaş'la, Karagümrük arasında oynanan son müsabakayı siyah-beyazlılar, 1-0 kazanmıştı.

FERNANDO SANTOS'UN İLK SINAVI

Beşiktaş, teknik direktörlük görevine getirilen Fernando Santos ile ilk sınavına Fatih Karagümrük karşısında çıkacak. Siyah-beyazlıların bir önceki hafta deplasmanda karşılaştığı Çaykur Rizespor maçını tribünden takip eden Portekizli antrenör, Tüpraş Stadyumu'ndaki ilk deneyimini yaşayacak.

BEŞİKTAŞ EVİNDE 3 MAÇTIR KAZANAMIYOR

Beşiktaş, Süper Lig'de evinde oynadığı son 3 müsabakada galip gelemedi. Siyah-beyazlılar, sahasında çıktığı söz konusu 3 karşılaşmada Fenerbahçe, Alanyaspor ve Kasımpaşa'ya mağlup oldu. Siyah-beyazlılar, bu maçlarında hepsine sahadan 3-1'lik skorla mağlup ayrıldı. Bu sezon iç sahada 9 maça çıkan Beşiktaş, 5 galibiyet ve 1 beraberlik elde ederken, aldığı 3 mağlubiyeti son haftalarda yaşadı.

FATİH KARAGÜMRÜK DEPLASMANDA 1 KEZ GÜLDÜ

Karagümrük, bu sezon Süper Lig'de ettiği 5 galibiyetin yalnızca 1 tanesini dış sahada aldı. Söz konusu 3 puanı sezonun ikinci haftasında Başakşehir'e karşı elde eden Fatih Karagümrük, son 4 deplasman müsabakasında ise gülemedi.

BEŞİKTAŞ'TA EKSİKLER

Siyah-beyazlılarda bu maç öncesi sakatlığı devam eden Alex Chamberlain'in yanı sıra milli takımlarda bulunan Omar Colley, Arthur Masuaku ve Daniel Amartey, Karagümrük karşısında forma giyemeyecek. Beşiktaş'ta Kamerun Milli Takımı kampında olan Vincent Aboubakar ile Valentin Rosier ise kadro dışı bırakılmıştı. Kartal'da Tayfur Bingöl, Mert Günok ve Necip Uysal da sarı kart sınırında yer alıyor. Bu oyuncular Fatih Karagümrük karşısında kart görmeleri durumunda bir sonraki hafta oynanacak Pendikspor müsabakasında görev alamayacak.

BEŞİKTAŞ - FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Beşiktaş: Mert, Onur, Tayyip Talha, Bakhtiyor, Umut, Salih, Amir, Rashica, Gedson, Semih, Cenk

Fatih Karagümrük: Emre, Biraschi, Salih, Dresevic, Levent, Rohden, Paoletti, Eysseric, Güven, Can, Lasagna