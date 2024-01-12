BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ | Fernando Santos'tan hızlı başlangıç! 2 yıldızın biletini kesti
Son dakika Beşiktaş haberleri: Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Fernando Santos, takım içinde ilk hamlesini yapıyor. Tecrübeli teknik adam 2 yıldızın biletini kesti. İşte detaylar... (BJK spor haberi)
Süper Lig devlerinden Beşiktaş'ta kısa süre önce teknik adam belirsizliği ortadan kalkmış ve takımın başına Portekizli çalıştırıcı Fernando Santos getirilmişti.
Santos'un takımın başına gelmesinin ardından takımda yaşanacak değişim büyük merak konusu haline gelirken yönetim 2 futbolcu için teknik adama olumsuz rapor verdi.
Milliyet'in haberine göre Beşiktaş Yönetimi, Aboubakar ve Rosier için Fernando Santos'a olumsuz rapor sundu. Svensson transferi ve Semih Kılıçsoy'un ilk 11'e girmesi nedeniyle 2 futbolcunun gönderilme ihtimalleri daha da güçlendi.
Ghezzal'ın sürpriz bir şekilde affedilmesine karşın siyah-beyazlıların Afrika Uluslar Kupası'nda bulunan Aboubakar ve Rosier'e sıcak bakmadığı bilgisi var.
Futboldan sorumlu idarecilerin bu kararı almasında kaybedilen Fenerbahçe derbisi sonrası 2 futbolcunun disiplinsiz davranışlarından kaynaklandığı vurgulandı.
SON KARAR SANTOS'UN!
2 futbolcunun takımdaki geleceği hakkında ise son kararı Fernando Santos karar verecek. Portekizli teknik adam karara uyarsa Rosier ve Aboubakar bonservisiyle birlikte ya da kiralık olarak gönderilecek.