Çaykur Rizespor Beşiktaş maçı CANLI | Çaykur Rizespor - Beşiktaş ne zaman maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

Trendyol Süper Lig'de ertelenen 16. hafta maçında Çaykur Rizespor ile Beşiktaş kozlarını paylaşacak. Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanacak müsabakada Abdülkadir Bitigen düdük çalacak. Beşiktaş'ta 8 futbolcu Rizespor'a karşı süre alamayacak. Mücadele öncesinde birçok detay merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Özellikle maçın yayın bilgileri ve 11'ler merak ediliyor. Peki, Çaykur Rizespor - Beşiktaş maçı saat kaçta ve hangi kanalda? İki takımın da 11'leri belli oldu...

Trendyol Süper Lig'de ertelenen 16. hafta maçında Çaykur Rizespor ile Beşiktaş kozlarını paylaşacak. Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanacak müsabakada Abdülkadir Bitigen düdük çalacak. Beşiktaş'ta 8 futbolcu Rizespor'a karşı süre alamayacak. Mücadele öncesinde birçok detay merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Özellikle maçın yayın bilgileri ve 11'ler merak ediliyor. Peki, Çaykur Rizespor - Beşiktaş maçı saat kaçta ve hangi kanalda? İki takımın da 11'leri belli oldu...

RİZESPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Rizespor - Beşiktaş maçı 9 Ocak Salı günü saat 20:00'de oynanacak. Mücadeleyi beIN Sports 1'de canlı izleyebilirsiniz.

RİZESPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI 11'LER

Çaykur Rizespor:

Beşiktaş: Mert, Onur, Tayyip Talha, Bakhtiyor, Umut, Demir Ege, Amir, Gedson, Semih, Rashica, Cenk

BEŞİKTAŞ'TA 8 EKSİK

Siyah-beyazlı ekipte 7 futbolcu, çeşitli gerekçelerle Çaykur Rizespor karşısında forma giyemeyecek. Beşiktaş'ta sakatlığı bulunan Alex-Oxlade Chamberlain'in yanı sıra Afrika Uluslar Kupası nedeniyle milli takım kamplarında bulunan Omar Colley ve Daniel Amartey ile kadro dışı bırakılan ve ülkesinin milli takımına çağrılan Vincent Aboubakar kadroda yer alamayacak. Fransa'nın Marsilya takımına kiralık olarak gönderilen olan Jean Onana ile kadro dışı bırakılan Valentin Rosier, sarı kart cezalısı olan Salih Uçan ve Necip UysalRize deplasmanında görev yapamayacak.