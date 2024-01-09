Trendyol Süper Lig'in 16. hafta erteleme maçında Çaykur Rizespor ile Beşiktaş kozlarını paylaştı. Siyah-beyazlı ekip Karadeniz deplasmanından 4-0 galip ayrılan taraf oldu.

Trendyol Süper Lig'in 16. hafta erteleme maçında Çaykur Rizespor ile Beşiktaş karlı karşıya geldi.

Siyah beyazlılar Semih Kılıçsoy'un yıldızlaştığı gecede Rizespor'u 4-0 mağlup etti.

Beşiktaş'ın golleri Rashica, Semih(2) ve Cenk Tosun kaydetti.

Beşiktaş aldığı galibiyetle puanını 32'ye yükseltti.

Çaykur Rizespor ise 29 puanda kaldı.

SANTOS MAÇI TRİBÜNDEN İZLEDİ

Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Fernando Santos, bugün uçakla Rize-Artvin Havalimanına geldi.

Portekizli teknik adam kara yolu ile maçın oynanacağı Çaykur Didi Stadı'na geçerek, karşılaşmayı tribünden izledi.

4 DEĞİŞİKLİK

Trendyol Süper Lig'in ertelenen 16. hafta maçında Çaykur Rizespor'a konuk olan Beşiktaş'ta teknik sorumlu Serdar Topraktepe, 19. haftada oynanan Kasımpaşa maçının kadrosuna göre ilk 11'de 4 değişiklik yaptı.