Beşiktaş'tan 10 numara transferinde ters köşe! İşte Kartal'ın yeni yıldızı

Beşiktaş'ta ara transfer çalışmaları devam ediyor. Yönetim, Portekizli çalıştırıcı Fernando Santos'un raporu doğrultusunda transferde gaza bastı. 10 numara pozisyonuna takviye yapma kararı alan Kartal, Trabzonspor forması giyen Anastasios Bakasetas'ı listesine eklemişti. Ancak siyah beyazlıların transferde yine ters köşe yapmaya hazırlandığı ortaya çıktı. İşte Beşiktaş'ın hedefindeki o yıldız... (aspor.com.tr - Dış Haberler / KUBİLAY AÇIKGÜN)