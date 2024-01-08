TRANSFER HABERİ: Beşiktaş Sebastien Haller için resmi teklif yaptı mı? Alman basını açıkladı!

TRANSFER HABERİ: Beşiktaş Sebastien Haller için resmi teklif yaptı mı? Alman basını açıkladı!

Beşiktaş'ta teknik direktör sorununun Fernando Santos ile çözüme kavuşmasının ardından gözler transfer çalışmalarına çevrildi. Aboubakar ile yolları ayırarak yeni bir golcü transferi yapmak isteyen Kartal'ın, Borussia Dortmund forması giyen Sebastien Haller için devreye girdiği belirtilmişti. Yıldız santrforun transferine dair flaş bir gerçek ortaya çıktı. İşte ayrıntılar... (aspor.com.tr - Dış Haberler / KUBİLAY AÇIKGÜN)

Kubilay Açıkgün| Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 08.01.2024- 21:36 Güncelleme Tarihi: 08.01.2024- 21:37