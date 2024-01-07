SON DAKİKA TRANSFER HABERİ: Anastasios Bakasetas Beşiktaş'a! İşte sözleşme detayları

Ara transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta hareketli günler yaşanıyor. İlk olarak Adana Demirspor'dan ayrılan Jonas Svensson ile anlaşmaya varan Kartal, bir bomba daha patlattı. Siyah beyazlıların, Trabzonspor forması giyen Anastasios Bakasetas ile el sıkıştığı öğrenildi. İşte Yunan yıldızın sözleşme detayları... (aspor.com.tr - Dış Haberler / KUBİLAY AÇIKGÜN)