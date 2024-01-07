Beşiktaş'a yaz transfer döneminde gelmişti! Şimdi takımdan ayrılıyor

Beşiktaş'ta transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Devre arasında kadrosuna takviye yapmak isteyen siyah-beyazlılarda birçok ismin de takımdan ayrılması gündemde. Bir yandan Başkan Hasan Arat ve ekibi çalışmalarına devam ederken diğer yandan takımda flaş bir gelişme yaşandı. Kara Kartal'a yaz transfer döneminde katılan yıldız isim devre arasında takımdan ayrılacak. İşte yeni adresi... | Beşiktaş haberleri

Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 07.01.2024- 10:35 Güncelleme Tarihi: 07.01.2024- 10:49